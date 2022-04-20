Соперничество в сторону: болельщики Ливерпуля поддержали Роналду, который потерял сына (видео)

Болельщики Ливерпуля поддержали Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Вчера в АПЛ состоялся перенесенный матч 30 тура. В нем сошлись самые титулованные английские команды – Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Команда Юргена Клоппа праздновала уверенную победу (4:0), а гости практически ничего не создали в атаке. Одной из причин стал пропуск поединка Криштиану Роналду.

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Два дня назад у португальца умер новорожденный сын, из-за чего Юнайтед поддержал форварда и отпустил его к семье. Свою поддержку Криштиану выразили и болельщики принципиального соперника МЮ.

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На 7 минуте матча (в честь номера на футболке Роналду) стадион "Энфилд" начал аплодировать в честь португальца. Также фанаты мерсисайдцев спели свой знаменитый гимн "You'll never walk alone", акцентируя на том, что Криштиану никогда не останется без поддержки.

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Напомним, что Роналду и его невеста Джорджина Родригес ожидали появление двойняшек – мальчика и девочки. Впрочем, на свет появилась лишь дочка, тогда как сын не смог перенести роды.

После вчерашнего поединка Ливерпуль вырвался на первое место в АПЛ, обогнав Ман Сити. Впрочем, команда Александра Зинченко уже сегодня может вернуть себе лидерство, если выиграет у Брайтона. В свою очередь, МЮ остался на 6 месте с трехочковым отставание от зоны Лиги чемпионов.