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Солидный дебют: Миколенко хвалят после первого матча за Эвертон

Александр Трикиша
9 января, 09:15
Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес прокомментировал дебют Виталия Миколенко. Тренер остался доволен игрой украинского защитника

Бенитес отреагировал на дебют Миколенко / Фото: REUTERS

Миколенко вышел в старте на матч Кубка Англии против Халл Сити и отыграл все 120 минут, а его команда одержала волевую победу 3:2.

"Миколенко 15 дней не тренировался. Он приехал сюда, где провел матч в Кубке Англии с высокой интенсивностью.

Приятно видеть его интеллект. Думаю, он хорошо сыграл в своем первом поединке за Эвертон", – цитирует Бенитеса FootBoom со ссылкой на The Mighty Blues.

Виталий Миколенко дебютировал в составе Эвертона / Фото: REUTERS

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Также позитивно дебют Миколенко оценила английская пресса. За свои действия в матче против Халла украинец получил рабочую шестерку.

"Постепенно вошел в матч. Сделал важнейший вынос с линии ворот при счете 2:1 в первом тайме. Достаточно солидный дебют для новичка", – написал в комментарии к баллу Миколенко автор Liverpool Echo Адам Джонс, которого цитирует Zbirna.com.

Дебютировать в чемпионате Англии Миколенко может 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер. Впрочем, после 120 минут в кубковом матче Бенитес может предоставить украинцу отдых.