8 січня 22:00 Про матч
Реал 4
Валенсія 1
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Солідний дебют: Миколенка хвалять після першого матчу за Евертон

Олександр Трикіша
9 січня, 09:15
Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес прокоментував дебют Віталія Миколенка. Тренер залишився задоволеним грою українського захисника

Бенітес відреагував на дебют Миколенка / Фото: REUTERS

Миколенко вийшов у старті на матч Кубка Англії проти Халл Сіті та відіграв усі 120 хвилин, а його команда здобула вольову перемогу 3:2.

"Миколенко 15 днів не тренувався. Він приїхав сюди, де провів матч у Кубку Англії із високою інтенсивністю.

Приємно побачити його інтелект. Думаю, він добре зіграв у своєму першому поєдинку за Евертон", – цитує Бенітеса FootBoom із посиланням на The Mighty Blues.

Віталій Миколенко дебютував у складі Евертона / Фото: REUTERS

Реклама

Також позитивно дебют Миколенка оцінила британська преса. За свої дії у матчі проти Халла українець отримав робочу шістку.

"Поступово увійшов у матч. Зробив найважливіший винос з лінії воріт за рахунку 2:1 у першому таймі. Досить солідний дебют для новачка", – написав у коментарі до балу Миколенка автор Liverpool Echo Адам Джонс, якого цитує Zbirna.com.

Дебютувати у чемпіонаті Англії Миколенко може 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер. Втім, після 120 хвилин у кубковому матчі Бенітес може надати українцеві відпочинок.