Сокол – Донбасс: эксперты и игроки оценили шансы команд в финале чемпионата Украины

Уже завтра в Дружковке начнется финальное противостояние в Украинской хоккейной лиге сезона 2020/2021. Свои мысли о грядущей битве высказали эксперты и игроки соперников.
На днях украинец забросил первую шайбу в НХЛ, которая вызвала долгие споры.
Форвард Донбасса Виктор Захаров заявил о готовности к финалу, вспомнив 2020 год:
"Ситуация в прошлом сезоне получилась неординарной. Мы одна из лиг, которая сумела закончить прошлый чемпионат и сразу начать новый. У нас не было отдыха перед новым сезоном, но зато этот регулярный чемпионат мы прошли по накатанной".
А игрок Сокола Умед Гильманов добавил:
"В финальных играх будет совсем другой настрой, чем в регулярном чемпионате. Донбасс – мастеровитая команда, а вот мы – Сокол – азартная и молодая. Мы играем в активный хоккей, прессингуем и стараемся бросать по воротам из всех позиций. Считаю, это наш главный козырь".
"Сокол" vs "Донбасс" / Фото: УХЛ
Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов так оценил дуэль:
"Сокол и Донбасс добавляют интриги украинскому хоккею. Финал между этими командами повлияет и на популяризацию хоккея. Сокол проводит первый сезон после возрождения и уже дошел до финала. Думаю, это большой шаг для украинского хоккея".
Оценил соперников и экс-тренер "Днепра" Дмитрий Пидгурский:
"Это будет интересный финал, в котором сойдутся два титулованных клуба. Думаю, что команды подарят красочный и интригующий хоккей. Да, Донбасс – более мастеровитая команда, а Сокол – боевой".
Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев подытожил:
"В этом сезоне уровень чемпионата очень вырос. Такого розыгрыша мы давно не помним, чтобы была такая борьба. Невозможно предугадать и предсказать, кто выиграет матч. Вывеска финала громко звучит: Сокол и Донбасс – многократные чемпионы Украины. Поэтому нас ждет отличный десерт и кульминация всего сезона. Ждем бескомпромиссной борьбы".
Тем временем, российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча.
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