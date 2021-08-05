Снова вместе? Лионель Месси вскоре может стать одноклубником Неймара

Футбольный клуб ПСЖ надеется подписать экс-форварда Барселоны. В Европе не так много клубов способных удовлетворить финансовые аппетиты аргентинца

Неймар и Месси во времена совместного выступления за "Барселону" / Фото: Getty Images

Итальянский агент Никола Скира в своем Twitter сообщил, что ПСЖ главный претендент на Лионеля Месси. Владелец французского гранда Хамид Аль-Тани готов начать переговоры о возможном переходе.

Если парижанам удастся договорится с аргентинце о зарплате, в таком случае связка Неймар – Месси вновь напомнит о себе футбольной Европе. Напомним, что в Барселоне Лионель получал порядка 70 миллионов евро в год.



Ранее 34-летний футболист покинул испанский клуб на правах свободного агента по истечении срока контракта. Клуб не смог заключить новое соглашение с Лионелем из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Лионель Месси и Неймар / Фото: Reuters