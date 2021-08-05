Знову разом? Ліонель Мессі незабаром може стати одноклубником Неймара

Футбольний клуб ПСЖ сподівається підписати ексфорварда Барселони. В Європі не так багато клубів здатних задовольнити фінансові апетити аргентинця

Неймар і Мессі за часів спільного виступу за "Барселону" / Фото: Getty Images

Італійський агент Нікола Скіра в своєму Twitter повідомив, що ПСЖ головний претендент на Ліонеля Мессі. Власник французького гранда Хамід Аль-Тані готовий почати переговори про можливий перехід.

Якщо парижанам вдасться домовиться з аргентинця про зарплату, в такому випадку зв'язка Неймар – Мессі знову нагадає про себе футбольній Європі. Нагадаємо, що в Барселоні Ліонель отримував близько 70 мільйонів євро в рік.



Раніше 34-річний футболіст покинув іспанський клуб на правах вільного агента після закінчення терміну контракту. Клуб не зміг укласти нову угоду з Ліонелем через фінансові правил чемпіонату Іспанії.

/ Фото: Reuters