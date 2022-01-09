Снова пролет: Усик, Ломаченко и Папаченко остались без наград в боксе

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram
Известное издание boxingscene.com опубликовало свою версию лучших из мира бокса по итогам 2021 года.
Победители определились в разных номинациях, но ни в одной из них не оказалось места для украинцев Усика или Ломаченко.
Лишь в споре за титул тренер года конкуренцию Эдди Рейносо составил Анатолий Ломаченко, но в итоге и он проиграл. Кстати, ранее мы уже писали, что Ломаченко-старший проиграл титул Рейносо по версии WBA.
Все победители по версии boxingscene.com:
- Боец года: Сауль Альварес
- Бой года: Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер III
- Нокаут года: Эфе Аджабга – Брайан Ховард
- Проспект года: Джаред Андерсон
- Сенсация года: Сандор Мартин – Майк Гарсия
- Раунд года: Хуан Франсиско Эстрада-Роман Гонсалес II, раунд 12
- Тренер года: Эдди Рейносо
- Возвращение года: Кико Мартинес
Ранее мы уже писали, что бойня Усика и Джошуа признана лучшей в мире. В том поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.
Интересно, что лучшим боксером года по версии The Ring был признан мексиканец Сауль Альварес. Он выиграл награду во второй раз в карьере.