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Снова бронза! Четвертую медаль Украины на Олимпиаде завоевал Романчук: от него ждали золото

29 июля, 05:08

Андрей Трофимов

Наш пловец в финальном заплыве показал время на секунду хуже, чем в квалификации. И пролетел мимо "золота"

Михаил Романчук занял третье место в плавании на 800 метров вольным стилем / Фото: Reuters

После олимпийского рекорда в квалификации (7:41.28) на дистанции 800 метров вольным стилем от Михаила Романчука ждали "золото".

Но в финале наш пловец выступил хуже и показал третий результат (7:42.33). Тот случай, когда можно расстроиться "бронзе" олимпийских Игр.

Лучший результат сегодня показал Роберт Финке (7:41.87). Повтори Романчук свой квалификационный результат в финале, он стал бы олимпийским чемпионом. Второе место занял итвальянец Грегорио Пальтриньери.

Еще один украинец Сергей Фролов стал шестым (7:45.11).

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Олимпиада-2020. Павание. 800 метров польным стилем, финал:

  1. Роберт Финке (США) – 7:41.87
  2. Грегорио Пальтриньери (Италия) – 7:42.11
  3. Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33
  4. Флориан Велльброк (Германия) – 7:42.68
  5. Джек Маклафлин (Австралия) – 7:45.00
  6. Сергей Фролов (Украина) – 7:45.11
  7. Феликс Аубёк (Австрия) – 7:49.14
  8. Гильерме Коста (Бразилия) – 7:53.31

"Бронза" Михаила Романчука стала уже четвертой наградой этого достоинства для Украины на Олимпиаде в Токио.

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Источник: Сегодня|Спорт

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