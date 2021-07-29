Снова бронза! Четвертую медаль Украины на Олимпиаде завоевал Романчук: от него ждали золото

Михаил Романчук занял третье место в плавании на 800 метров вольным стилем / Фото: Reuters
После олимпийского рекорда в квалификации (7:41.28) на дистанции 800 метров вольным стилем от Михаила Романчука ждали "золото".
Но в финале наш пловец выступил хуже и показал третий результат (7:42.33). Тот случай, когда можно расстроиться "бронзе" олимпийских Игр.
Лучший результат сегодня показал Роберт Финке (7:41.87). Повтори Романчук свой квалификационный результат в финале, он стал бы олимпийским чемпионом. Второе место занял итвальянец Грегорио Пальтриньери.
Еще один украинец Сергей Фролов стал шестым (7:45.11).
Олимпиада-2020. Павание. 800 метров польным стилем, финал:
- Роберт Финке (США) – 7:41.87
- Грегорио Пальтриньери (Италия) – 7:42.11
- Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33
- Флориан Велльброк (Германия) – 7:42.68
- Джек Маклафлин (Австралия) – 7:45.00
- Сергей Фролов (Украина) – 7:45.11
- Феликс Аубёк (Австрия) – 7:49.14
- Гильерме Коста (Бразилия) – 7:53.31
"Бронза" Михаила Романчука стала уже четвертой наградой этого достоинства для Украины на Олимпиаде в Токио.
Все наши медалисты Игр:
- Дарья Белодед (дзюдо) – бронза
- Игорь Рейзлин (фехтование) – бронза
- Костевич/Омельчук (стрельба) – бронза
- Михаил Романчук (плавание) – бронза
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