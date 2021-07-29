Знову бронза! Четверту медаль України на Олімпіаді завоював Романчук: від нього чекали на золото

Михайло Романчук посів третє місце на Олімпіаді-2020 на Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters
Після олімпійського рекорду в кваліфікації (7:41.28) на дистанції 800 метрів вільним стилем від Михайла Романчука чекали на "золото".
Але в фіналі наш плавець виступив гірше і показав третій результат (7:42.33). Той випадок, коли можна засмутитися "бронзі" Олімпійських ігор.
Найкращий результат сьогодні показав американець Роберт Фінке (7:41.87). Якби Романчук повторив свій кваліфікаційний результат у фіналі, він став би олімпійським чемпіоном. Другий рядок посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі.
Ще один українець Сергій Фролов став шостим (7:45.11).
Фінальний заплив на 800 метрів вільним стилем. Олімпіада-2020 на Токіо / Фото: Reuters
Олімпіади-2020. Павану. 800 метрів вольним стилем, фінал:
- Роберт Фінке (США) – 7:41.87
- Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) – 7:42.11
- Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33
- Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:42.68
- Джек Маклафлін (Австралія) – 7:45.00
- Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11
- Фелікс Аубек (Австрія) – 7:49.14
- Гільєрме Коста (Бразилія) – 7:53.31
"Бронза" Михайла Романчука стала вже четвертою нагородою цього ґатунку для України на Олімпіаді в Токіо.
Михайло Романчук. Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters
Всі наші медалісти Ігор:
- Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза
- Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза
- Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза
- Михайло Романчук (плавання) – бронза
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