Знову бронза! Четверту медаль України на Олімпіаді завоював Романчук: від нього чекали на золото

Наш плавець у фінальному запливі показав час на секунду гірше, ніж в кваліфікації. І пролетів повз "золото"

Михайло Романчук посів третє місце на Олімпіаді-2020 на Токіо на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters

Після олімпійського рекорду в кваліфікації (7:41.28) на дистанції 800 метрів вільним стилем від Михайла Романчука чекали на "золото".

Але в фіналі наш плавець виступив гірше і показав третій результат (7:42.33). Той випадок, коли можна засмутитися "бронзі" Олімпійських ігор.

Найкращий результат сьогодні показав американець Роберт Фінке (7:41.87). Якби Романчук повторив свій кваліфікаційний результат у фіналі, він став би олімпійським чемпіоном. Другий рядок посів італієць Грегоріо Пальтріньєрі.

Ще один українець Сергій Фролов став шостим (7:45.11).

Фінальний заплив на 800 метрів вільним стилем. Олімпіада-2020 на Токіо / Фото: Reuters

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Олімпіади-2020. Павану. 800 метрів вольним стилем, фінал:

Роберт Фінке (США) – 7:41.87 Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) – 7:42.11 Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33 Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:42.68 Джек Маклафлін (Австралія) – 7:45.00 Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11 Фелікс Аубек (Австрія) – 7:49.14 Гільєрме Коста (Бразилія) – 7:53.31

"Бронза" Михайла Романчука стала вже четвертою нагородою цього ґатунку для України на Олімпіаді в Токіо.

Михайло Романчук. Фінал на дистанції 800 метрів вільним стилем / Фото: Reuters

Всі наші медалісти Ігор:

Дар'я Білодід (дзюдо) – бронза

Ігор Рейзлін (фехтування) – бронза

Костевич / Омельчук (стрільба) – бронза

Михайло Романчук (плавання) – бронза

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