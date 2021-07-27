Украинец Романчук установил олимпийский рекорд на Играх в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал победителем предварительного заплыва на 800 метров вольным стилем на Олимпиаде-2020. Украинец при этом установил новый олимпийский рекорд и рекорд Украины!

Михаил Романчук установил Олимпийский рекорд / Фото: Getty Images

Романчук и еще один украинец Сергей Фролов принимали участие в четвертом заплыве из пяти. Михаил стал победителем заплыва, преодолев дистанцию за 7:41.28, а Сергей стал четвертым, отстав от лидера на 6.39.

В сводной таблице всех предварительных заплывов Романчук остался на первом месте, а Фролов опустился на седьмую строчку, но это все равно позволит ему принять участие в финале.

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Финальный заплыв в этой дисциплине состоится 29 июля, начало – в 4:30 утра по киевскому времени.

На нашем сайте есть общий медальный зачет Олимпиады-2020 с актуальной таблицей медалей. Всего на Играх в Токио будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Также у нас есть специальный материал, где собраны все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде-2020. Таблица обновляется после каждого выступления украинцев.