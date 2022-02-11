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Сноубордистка из Крыма: "В России меня списали, как испорченное мясо"

Павел Василенко
11 февраля, 06:46
Ольга Смешливая рассказала, как ее выгнали из сборной перед Олимпийскими играми, а потом просили вернуться назад

Ольга Смешливая рассказала всю правду о сноуборде в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая спортсменка Ольга Смешливая опубликовала в соцсетях пост с критикой в адрес российской сборной.

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"Многим интересно, почему у нас в этом году почти никто не отобрался на Олимпиаду в дисциплинах биг-эйр, слоупстайл и халф-пайп.

Для начала хочу рассказать о себе. Перед Олимпиадой в Сочи в 2013 году я получила травму колена. Буквально сразу мне прислали официально письмо, что я больше не в сборной России. И поэтому никакой поддержки с их стороны у меня не было, просто списали, как испорченное мясо.

Но я люблю сноубординг и это дело моей жизни, поэтому восстановившись своими силами и затратами, я тем самым доказала, что я смогу все, если захочу!

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Тогда мне сразу позвонил мой бывший тренер впервые за два года после травмы и сказал, что я должна пройти врачей для участия в чемпионате России. Он типа увидел, что я восстановилась (сама) и могу побеждать, ему я снова стала интересна как спортсмен. Но я высказала, что думаю о его тренерском подходе и о нашей сборной в целом.

Пожалуй, тут я вам уже раскрыла одну из самых главных проблем нашего сноубординга. Люди, которые отвечают за развитие его в нашей стране, по крайней мере со стороны государства, мало думают о спортсменах, хотя я уверена: средства на это выделяются!" – цитирует спортсменку Sport24.

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Ольга Смешливая родилась в Севастополе. Чемпионка России 2009, 2010, 2012 в биг-эйре и хафпайпе