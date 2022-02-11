10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Сноубордистка із Криму: "У Росії мене списали, як зіпсоване м'ясо"

Павло Василенко
11 лютого, 06:46
Ольга Смішлива розповіла, як її вигнали із збірної перед Олімпійськими іграми, а потім просили повернутися назад

Ольга Смішлива розповіла всю правду про сноуборд в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита спортсменка Ольга Смішлива опублікувала в соцмережах пост із критикою на адресу російської збірної.

Читайте також: Російській дівчинці, яку напхали допінгом, забороняють спілкуватися з батьками

Реклама

"Багатьом цікаво, чому у нас цього року майже ніхто не відібрався на Олімпіаду в дисциплінах біг-ейр, слоупстайл та халф-пайп.

Спершу хочу розповісти про себе. Перед Олімпіадою у Сочі у 2013 році я отримала травму коліна. Буквально одразу мені надіслали офіційного листа, що я більше не в збірній Росії. І тому жодної підтримки з їхнього боку у мене не було, просто списали як зіпсоване м'ясо.

Але я люблю сноубординг і цю справу мого життя, тому відновившись своїми силами та витратами, я тим самим довела, що я зможу все, якщо захочу!

Реклама

Тоді мені одразу зателефонував мій колишній тренер уперше за два роки після травми і сказав, що я маю пройти лікарів для участі у чемпіонаті Росії. Він побачив, що я відновилася (сама) і можу перемагати, йому я знову стала цікавою як спортсмен. Але я сказала, що думаю про його тренерський підхід та про нашу збірну загалом.

Мабуть, тут я вже розкрила одну з найголовніших проблем нашого сноубордингу. Люди, які відповідають за розвиток його в нашій країні, принаймні з боку держави, мало думають про спортсменів, хоч я впевнена: кошти на це виділяються!" – цитує спортсменку Sport24.

Реклама

Ольга Смішлива народилася у Севастополі. Чемпіонка Росії 2009, 2010, 2012 у біг-ейрі та хафпайпі