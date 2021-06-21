Сможет ли Бельгия впервые за 53 года обыграть финнов: прогноз на игру Евро-2020

Евро-2020. Прогноз на матч третьего тура группового этапа Финляндия - Бельгия

В матче третьего тура Евро-2020 Финляндия – Бельгия решится, смогут ли финны сенсационно выйти в 1/8 финала чемпионата Европы. Онлайн Финляндия – Бельгия с видео и фото.

Финляндия – Бельгия

21 июня, понедельник, в 22:00, канал Украина

Сборная Бельгии уже гарантировала себе путевку в плей-офф, им достаточно и ничьей, чтобы выйти в следующий раунд с первого места. В случае победы Финляндии именно они займут первое место, либо же выйдут со второго, если сыграют вничью, а Дания обыграет Россию.

Финны показали прагматичный футбол, выглядели очень организованно и завоевали себе симпатиков. Накануне их тренер Марку Каанерва назвал предстоящий поединок – самым важным в истории сборной.

"Красные дьяволы" разгромили сборную России (3:0), а затем помучились во встрече с датчанами (2:1), но появление на поле со скамейки запасных Кевина Де Брюйне после травмы в финале Лиги чемпионов имело максимальное влияние на игру и принесло победу. В этот раз, вероятнее всего, он выйдет в стартовом составе.

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Неожиданно, но в истории противостояний этих сборных преимущество за финнами – четыре победы при четырех ничьих и трех победах бельгийцев. Причем, последний успех "красных дьяволов" пришелся на 1968-й год, и с тех пор в семи встречах сборная с севера Европы им не проигрывала.

ПРОГНОЗ. Сборная Бельгии фаворит, хотя легко им не будет. Тем не менее, думаю, они победят и не пропустят – 1:0 или 2:0.

Котировки FAVBET:

победа Бельгии – коэффициент 1.38

победа Бельгии со счетом 1:0 – коэффициент 4.90

победа Бельгии со счетом 2:0 – коэффициент 4.70

В параллельном матче в 19:00 сыграет наша национальная команда. Онлайн Украина – Австрия с видео, фото и комментариями доступен на нашем сайте.