Смотрите за апперкотами! Звезда бокса знает, как победит Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух категориях Тимоти Брэдли рассказал, что ожидает увидеть в поединке Василия Ломаченко против Масаеси Накатани

Тимоти Брэдли после завершения карьеры стал экспертом / Фото: Instagram

Уже через несколько часов в Лас-Вегасе состоится поединок между Василием Ломаченко и Масаеси Накатани. Своими ожиданиями перед поединком поделился эксперт телеканала ESPN, бывший чемпион мира в двух категориях американец Тимоти Брэдли.

Где смотреть бой Ломаченко – Накатани

Василий Ломаченко и Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

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"Накатани могу сравнить со скалой. Если ты бьешь ее достаточно долго, то в итоге она расколется. Я думаю, это может быть время для нокаута Накатани. Он непростой парень в ринге, но он совершает много ошибок, его переходы из обороны в атаку не такие хорошие. Я имею в виду, когда он выбрасывает удар, он особо не заботится о защите. Он об этом вообще не думает.

Ломаченко будет использовать свои ноги, двигаться, заходить на ближнюю к Накатани, заставлять его промахиваться, заставлять его платить за промахи, но также может использовать удары по торсу. У Ломаченко короче руки, он может пройти на ближнюю дистанцию, работать по корпусу, апперкоты в голову будут большим оружием для Ломаченко. Смотрите за апперкотами! Это будут большие удары Ломаченко", – считает Брэдли.