Смотрите городки! Формулу-1 запретили транслировать в России

Ф-1 уехала из России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Организаторы чемпионата Формула-1 отказались от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за войны в Украине.
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Руководство серии расторгло контракт с телеканалом "Матч ТВ", являющимся эксклюзивным владельцем прав на трансляции.
Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории России.
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Таким образом, в РФ отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.
Напомним, что ранее сына российского олигарха выкинули из Формулы-1.