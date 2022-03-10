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Смотрите городки! Формулу-1 запретили транслировать в России

Любомир Луканюк
10 марта, 17:26
Впервые за многие годы российские болельщики не смогут смотреть по телевизору самые престижные автогонки мира. Пускай скажут спасибо своему диктатору

Ф-1 уехала из России / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Организаторы чемпионата Формула-1 отказались от официальных трансляций на территории России в 2022 году из-за войны в Украине.

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Руководство серии расторгло контракт с телеканалом "Матч ТВ", являющимся эксклюзивным владельцем прав на трансляции.

Помимо этого, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории России.

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Таким образом, в РФ отныне недоступны никакие официальные способы посмотреть гонки Формулы-1 или младших серий.

Напомним, что ранее сына российского олигарха выкинули из Формулы-1.

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