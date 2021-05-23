Смертоносный марафон в Китае: первые откровения выживших

"Я перестал чувствовать пальцы. То же самое было с языком, он онемел", – что говорят спортсмены-марафонцы после соревнований, которые унесли 21 жизнь

Китай, оказание помощи выжившему в марафоне / Фото: Reuters

Появились первые откровения спортсменов, выживших в жутком марафоне в Китае, унесшем жизни 21 участника.

Напомним, они замерзли насмерть в результате резкого ухудшения погоды: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер.

100-километровый ультрамарафон проходил по пересеченной местности в китайской провинции Ганьсу.

"В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы, – поделилися один из участников соревнований, которого цитирует Tencent Sports. – То же самое случилось и с языком – он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы на полпути и вошел в деревянную хижину, на которую мне указал спасатель. Там уже было около десяти бегунов. Вместе мы провели приблизительно час, ожидая помощи. В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50"

Еще один марафонец, которому удалось выжить, рассказывает:

"Мое положение становилось хуже с каждой минутой. Все тело было промокшим, включая обувь и носки, а ветер лишь усугублял ситуацию. Из-за сильного ветра я начал волноваться за жизнь еще больше. Холод становился все более невыносимым. Потом я нашел относительно защищенное место и изолировался там. Мне удалось кое-как раздобыть одеяло, но его мгновенно унесло ветром. На мне были перчатки без пальцев, а еще я использовал треккинговые палки. Однако руки были слишком холодными, поэтому взял треккинговые палки под мышку и медленно поднялся на гору"

"Вскоре осознал, что все десять пальцев намертво онемели, – я ничего не чувствовал. Такого со мной никогда не было. Тогда я засунул один палец в рот и держал его там в течение долгого времени, но он никак не согревался. И в то же время я чувствовал, что мой язык был очень холодным"

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Отметим, что среди погибших оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.