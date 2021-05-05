Смело! Баюл сравнила себя и свою дочку

Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, в далеком Лиллехаммере-1994 выигравшая соревнования фигуристок, воспитывает, возможно, будущую победительницу ОИ – свою дочь.
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43-летняя Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, опубликовала видео тренировки своей пятилетней дочери Софии на льду, где девочка под чутким руководством знаменитой мамы отрабатывает вертикальный шпагат. И делает это восхитительно!
Одна из подписчиц Оксаны Баюл отметила: "Мне нравится простодушие Софии. Она понятия не имеет, кто ее мама". Баюл на это ответила: "Она лучше меня".
Правда, другая подписчица Оксаны посоветовала Софии взять уроки балетной техники, так как ей еще далеко до грациозности матери.
Однако Оксана отреагировала на это со скепсисом: "Нет, она – не я, а я – не она. Что касается балетных фигуристок, то их много и все одно и то же, это скучно".
Оксана Баюл и ее дочка София / Фото: Instagram
Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram
Кстати, ранее мы писали, что свою золотую медаль ОИ-1994 Оксана Баюл передаст дочке.
Также мы рассказывали, что шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель.
На самом деле артистизма Софии Баюл не занимать