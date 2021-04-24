Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды

24 апреля, 22:32

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская легенда мирового фигурного катания явно похорошела, а еще похвасталась ювелирным изделием, которое носила еще бабушка мужа Оксаны

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Похоже, скандалы Оксане Баюл нипочем. После серии громких конфликтов с Россией легендарная украинская фигуристка, ставшая олимпийской чемпионкой Лиллехаммера-1994, даже похорошела.

Реклама

Читайте также: Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать

На уикенде 43-летняя Баюл, проживающая в Лас-Вегасе с мужем-миллионером итальянского происхождения Карло Джей Фариной и воспитывающая с ним 5-летнюю дочку Софию, опубликовала у себя в Instаgram фото, к которому так просится подпись: "Оксана помолодела".

Нежными румянами Оксана Баюл подтянула себе щечки, сделала прическу каре и к черной накидке добавила брошку в виде листика вишни.

"С этой брошкой у меня связаны особенные чувства, ведь она принадлежала бабушке Карло", – рассказала украинская фигуристка

Реклама

Ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

Позже Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Украинка считает, что россияне украли у нее еще и знаменитый костюм "Белого лебедя".

Оксана Баюл
Реклама

Оксана Баюл / Фото: Getty Images

Оксана Баюл

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Оксана Баюл и ее дочка

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Реклама

В отместку Баюл россияне заявляют, мол, девушка не первой свежести решила подработать.

Смотрите, в какой форме сейчас Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фигурное катание спортсменка Оксана Баюл

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсетиДругие
Суровое видео: Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате Европы
Суровое видео: Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате ЕвропыДругие
Злая Белодед после травмы от россиянки объяснилась за невыход на финал чемпионата Европы
Злая Белодед после травмы от россиянки объяснилась за невыход на финал чемпионата ЕвропыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять