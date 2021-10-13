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Сложнее Уайлдера, но не Усик: промоутер нашел достойного соперника для Фьюри

Александр Трикиша
13 октября, 20:49
Промоутер Александра Усика Александр Красюк нашел достойного соперника для Тайсона Фьюри. С ним британец может встретиться уже в следующем поединке – пока ждет украинца

Тайсон Фьюри в нокдауне / Фото: REUTERS

30 октября в Лондоне состоится поединок между Отто Валлином и Диллианом Уайтом, в котором определится обязательный претендент на титул WBC, которым сейчас владеет Фьюри.

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Красюк считает, что победителем боя будет Уайт. В нем промоутер видит реальную угрозу для действующего чемпиона.

Диллиан Уайт / Фото: Instagram

"В бою Отто Валлин – Диллиан Уайт я отдаю предпочтение Уайту. Если он победит и встретится с Фьюри, то это будет непростой бой для Тайсона.

Думаю, это будет очень большое шоу для Британии. И сам бой будет сложным вызовом для Фьюри. Он точно будет более сложным соперником, чем Уайлдер", – сказал Красюк в интервью Behind The Gloves.

Ранее мы писали, что Фьюри запретили возвращаться на ринг. Четыре нокдауна и нокаут на двоих не прошли бесследно для Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Участникам сумасшедшего боя на выходных временно запретили возвращаться на ринг.

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