Словакия – Испания: прогноз комментатора на матч, который ждет Украина

Комментатор Кирилл Круторогов ожидает интересный поединок в Севилье. Но испанцы в домашних стенах должны использовать свое преимущество в классе

Альваро Мората празднует гол в ворота Германии / Фото: Reuters

23 июня Испания проведет решающий матч за выход из группы на Евро-2020 против Словакии. Встреча состоится сегодня в Севилье. Начало поединка – в 19:00. Мультимедийный онлайн Словакия – Испания доступен на нашем сайте со всеми подробностями.

Сборная Словакии обыграла поляков (2:1) и минимально уступила шведам (0:1). Если они победят в Севилье "Фурию роху", то пройдут в плей-офф, также их устроит и ничья, но, если "Кадра" не проиграет Швеции.

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Испанцы откровенно разочаровали всех, особенно своих болельщиков. Команда Луиса Энрике выглядит абсолютно пассивно. Они расписали две мировые – со шведами (0:0) и поляками (1:1). Третий матч кряду "Фурия роха" проведет на своем поле, хотя этот фактор пока что им не очень помогает.

Сборная Швеции против Испании Фото/svenskfotboll.se

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Особенно достается Альваро Морате, которого тренерский штаб поддерживает, форвард забил в ворота сборной Польши, но не отвел от себя справедливые претензии. В этот раз, вероятно, испанцы используют ротацию для того, чтобы попытаться стать острее. С первых минут ожидаем Тьяго и Педри. Готов помочь команде и оправившийся от коронавируса Бускетс.

Интересный матч пройдет в Севилье. Обе команды очень мотивированы и заряжены на результат. У испанцев преимущество в классе, но не лучшая общая форма. Не уверен, что "Фурия роха" на этот раз будет результативной, поэтому ожидаю ТМ 2,5 и их победу, скорее всего, без пропущенного гола – 0:1 или 0:2.

Словакия против Испании на Евро-2020 / Фото: Reuters

В свою очередь аналитики FAVBET считают Испанию безоговорочным фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу пиренейцев – 1.24, на ничью – 6.70, на победу Словакии – 14.00. Самый популярный счет – 0:2 – 4.55.

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