Словакия – Германия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

Кто кого перестреляет? Словакия vs Германия / Фото: iihf.com, Коллаж: Сегодня
В субботу, 14 мая, пройдут поединки второго тура чемпионата мира по хоккею. В группе А сыграют Словакия и Германия.
Матч начнется в 20:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.
СЛОВАКИЯ – ГЕРМАНИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Напомним, что в первом туре словаки обыграли Францию – 4:2, а немцы уступили Канаде – 3:5.
Кто фаворит
Аналитики букмекерских контор признают силу обеих команд и считают немецких хоккеистов небольшими фаворитами встречи.
Котировки на основное время:
- Победа Германии – 2.25
- Ничья – 4.10
- Победа Словакии – 2.75
Коэффициент на исход матча:
- Победа Германии – 1.74
- Победа Словакии – 2.10
Достижения
Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.
Лучший результат на чемпионатах мира по хоккею немецкая сборная показала в далеких 1930 и 1953 года, когда завоевала серебряные награды. Дважды сборная Германии становилась бронзовым призером турнира – в 1932 и 1934 годах.