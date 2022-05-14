14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Словаччина – Німеччина: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
14 травня, 19:56
У другому турі світової першості господарі турніру словаки зіграють із німцями. Дивіться відео трансляцію зустрічі на нашому сайті

Хто кого перестріляє? Словаччина vs Німеччина / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, відбудуться поєдинки другого туру чемпіонату світу з хокею. У групі А зіграють Словаччина та Німеччина.

Матч розпочнеться у 20:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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СЛОВАЧЧИНА – НІМЕЧЧИНА: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Нагадаємо, що у першому турі словаки обіграли Францію – 4:2, а німці поступилися Канаді – 3:5.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор визнають силу обох команд та вважають німецьких хокеїстів невеликими фаворитами зустрічі.

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Котирування на основний час:

  • Перемога Німеччини – 2.25
  • Нічия – 4.10
  • Перемога Словаччини – 2.75

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Німеччини – 1.74
  • Перемога Словаччини – 2.10

Досягнення

Збірна Словаччини на світових першостях виступає з 1994 року. За цей час чотири рази була на п'єдесталі пошани. Чемпіони – 2002, срібні призери – 2000, 2012, бронзові призери – 2003.

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Найкращий результат на чемпіонатах світу з хокею німецька збірна показала у далеких 1930 та 1953 роках, коли здобула срібні нагороди. Двічі збірна Німеччини ставала бронзовим призером турніру – у 1932 та 1934 роках.