Сломан нос, весь в крови: видео и последствия травмы защитника Динамо

Матч с Шахтером 17 апреля, в котором из-за перебора карточек не сыграет капитан Динамо Сидорчук, рискует пропустить еще один игрок столичной команды – Забарный.

В субботнем поединке с Днепром-1, который Динамо выиграло 2:0, защитнику киевлян досталось рукой по лицу от Довбика. Форвард днепрян за отмашку был удален с поля. Забарный же, поменяв футболку, на которой была кровь, продолжил матч.

Однако, как дал понять Мирча Луческу, не факт, что Илья сыграет в следующем туре против Шахтера – как раз из-за последствий полученного повреждения.

"Знаем, что Днепр-1 был недоволен удалением Довбика. Но посмотрите на Забарного, у него поломан нос, весь в крови. Не знаем, как он отойдет и будет готовиться к следующим матчам. У него нос кривой, может, понадобится операция", – цитирует Мирчу Луческу "Профутбол"

Видео травмы Забарного и удаления Довбика

Забарный после травмы носа / Фото: YouTube

Напомним, за пять туров до финиша УПЛ Динамо на семь очков опережает Шахтер, ранее разгромивший Мариуполь 3:0. Таким образом киевляне в шаге от первого за пять лет чемпионства.