Слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины будут проверять перед каждым матчем

Чиновники собираются осматривать футболки наших игроков перед выходом на поле. Пока что не уточняется, как будет проходить эта процедура

Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава" / Фото: Сегодня

Приближается старт сборной Украины на чемпионате Европы. Вчера подопечные Андрея Шевченко перелетели из Бухареста в Амстердам, где в воскресенье встретятся с командой Нидерландов. И лишь в пятницу вечером прояснилась ситуация с окончательным видом футболки "сине-желтых". Как мы сообщали, "Героям слава!" спрячут на форме сборной Украины за новым символом.

Формально надпись, которой возмущаются в России, останется на амуниции украинцев. Однако она будет прикрыта новым элементом. Собственно, она и так находится на внутренней стороне футболки, теперь же ее нельзя будет увидеть.

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При этом, как пишет Спорт-экспресс, УЕФА будет проверять перед каждым матчем, закрыт ли слоган "Героям слава!". Будет ли делегат организации делать это в раздевалке, или же будет заглядывать за шиворот нашим парням непосредственно перед выходом на поле, пока что неизвестно. К тому же у кого-нибудь новая нашивка может случайно оторваться. Подождем развития событий по этой теме.

Вашему вниманию – расписание всех матчей Евро-2020.

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