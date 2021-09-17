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25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Слишком большой и сильный: Усику не оставляют шансов против Джошуа

Александр Трикиша
17 сентября, 14:22
Британский супертяжеловес Хосеа Стюарт, который помогал Энтони Джошуа готовится к бою против Кубрата Пулева, уверен в победе своего соотечественника над Александром Усиком

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Сегодня|Спорт

Стюарт преимуществом Джошуа габариты и силу британца. Энтони выше Усика на 7 см и весит на 10 кг больше. Впрочем, Александр Красюк ожидает, что Джошуа сбросит вес.

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"Я вижу отличный поединок. Усик – это вам не шутки. Он абсолютный чемпион в крузервейте, также олимпийский золотой медалист. Он навяжет бой, но я могу представить, как Эй-Джей останавливает его в поздних раундах.

Слишком большой, слишком сильный и у него также есть навыки, чтобы теснить его. С Усиком не будет легко. Я представляю, что он будет куражиться в ринге, но Джошуа его уберет", – цитирует Стюарта vringe.com.

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