Слишком большой и сильный: Усику не оставляют шансов против Джошуа

Стюарт преимуществом Джошуа габариты и силу британца. Энтони выше Усика на 7 см и весит на 10 кг больше. Впрочем, Александр Красюк ожидает, что Джошуа сбросит вес.

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"Я вижу отличный поединок. Усик – это вам не шутки. Он абсолютный чемпион в крузервейте, также олимпийский золотой медалист. Он навяжет бой, но я могу представить, как Эй-Джей останавливает его в поздних раундах.

Слишком большой, слишком сильный и у него также есть навыки, чтобы теснить его. С Усиком не будет легко. Я представляю, что он будет куражиться в ринге, но Джошуа его уберет", – цитирует Стюарта vringe.com.