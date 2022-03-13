Слезы войны: украинский футболист признался почему заплакал после гола

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Андрей Ярмоленко забил один из лучших своих мячей в составе лондонского клуба и помог Вест Хэму одержать победу. Гол и свои эмоции украинец посвятил своей стране, граждане которой погибают от рук российских фашистов.

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"Это было так эмоционально для меня из-за ситуации в моей стране. Мне так трудно сейчас думать о футболе, потому что каждый день российская армия убивает украинцев. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я просто скажу спасибо своим товарищам по команде, которые поддерживают меня все время, каждый день."

Андрей Ярмоленко также поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту. Для него это очень важно.

"Спасибо и болельщикам "Вест Хэма", они также поддерживают меня и украинцев, а также всем британцам, потому что мы чувствуем, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам. Я чувствовал поддержку болельщиков и старался выложиться на поле, потому что знаю, насколько важной для нас была сегодняшняя игра. Я не готов на 100%, потому что за последние две недели я тренировался лишь три или четыре раза. С 26 февраля мне пришлось отдыхать четыре дня, потому что было невозможно тренироваться – я думал только о своей семье и своих согражданах. Сегодня я просто пытался выложиться на поле. Для меня очень важно чувствовать поддержку со стороны тренера, моих товарищей по команде и болельщиков. Когда я это чувствую, я отдаю все силы болельщикам и клубу."

Украинский футболист сыграл впервые после вторжения российских оккупантов. До этого Ярмоленко активно высказывался против войны и призывал к этому спортсменов страны-агрессора.