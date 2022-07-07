Слезы по Большому Шлему. Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона

Рафаэль Надаль не сыграет в полуфинале Уимблдона

Завтра определятся все финалисты мужского одиночного турнира на Уимблдоне. В первом поединке Новак Джокович сыграет с Кэмероном Норри.

Во второй игре должны были сойтись Рафаэль Надаль и Ник Кирьос. Однако этой игре не суждено состояться, поскольку сегодня испанец объявил о снятии с турнира.

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Причиной такого решения стала травма живота, которую Рафа получил в четвертьфинале против Тэйлора Фрица. Тот поединок даже останавливался из-за медпомощи для Надаля.

"У меня надрыв мышц живота. Я весь день думал об этом решении. Но если я продолжу играть, то травма лишь усилится. Мне очень грустно это говорить. Я принял это решение, потому что не могу выиграть два матча.

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Я не могу подавать с нормальной скоростью. Более того, я не могу исполнить нормальное движение на подаче. В некотором смысле из уважения к себе я не хочу выходить на корт, если не могу бороться на максимуме. Проблемы с животом возникли во время турнира, но мне удавалось их контролировать. А после вчерашнего матча стало очевидно, что проблема стала серьезной. На восстановление от такой травмы нужно 3-4 недели. Через неделю я уже смогу тренироваться на задней линии, без подачи".

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Таким образом, Ник Кирьос автоматически становится финалистом турнира. Напомним, что Надаль шел к завоеванию Большого Шлема за сезон, ведь ему уже покорились Australian Open и Ролан Гаррос в 2022 году.