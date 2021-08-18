19 августа 22:00
Рапид Вена --
Заря --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Следующим шагом будет ошейник. Беларусь запретила спортсменам выезжать за границу

Любомир Луканюк
18 августа, 16:41
Знаменитый белорусский легкоатлет Андрей Кравченко показал переписку, где Министерство спорта запрещает спортсменам выезжать за границу на соревнования

Кравченко показал переписку с чиновниками

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Андрей Кравченко рассказал в соцсетях, что Министерство спорта Беларуси запретило всем спортсмена выезжать за границу. Легкоатлет опубликовал переписку в Instagram.

"Спасибо людям за информацию! Как мы видим "хата с краю" – уже не работает! Осталось только поводок с ошейником повесить на шею и рот пластырем заклеить! Спортсмены, которые терпели ради спорта, соревнований, теперь за ваше молчание придется расплачиваться. Но чем дальше, тем интересней наблюдать! Возможно следующим шагом будет ошейник с GPS", – написал Кравченко.

Реклама

Ранее на Олимпиаде-2020 в Токио вспыхнул скандал после того, как Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Белорусские чиновники пытались насильно вывезти спортсменку из Японии. Тимановской пришлось просить защиты Международный олимпийский комитет.

Бегунья Кристина Тимановская попросила защиты / Фото: Reuters

Реклама