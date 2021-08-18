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Наступним кроком буде нашийник. Білорусь заборонила спортсменам виїжджати за кордон

Любомир Луканюк
18 серпня, 16:41
Знаменитий білоруський легкоатлет Андрій Кравченко показав листування, де Міністерство спорту забороняє спортсменам виїжджати за кордон на змагання

Кравченко показав листування з чиновниками

Срібний призер Олімпійських ігор в Пекіні Андрій Кравченко розповів в соцмережах, що Міністерство спорту Білорусі заборонило всім спортсмена виїжджати за кордон. Легкоатлет опублікував листування в Instagram.

"Спасибі людям за інформацію! Як ми бачимо "хата скраю" – вже не працює! Залишилося тільки поводок з нашийником повісити на шию і рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань, тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але чим далі, тим цікавіше спостерігати! Можливо наступним кроком буде нашийник з GPS" , – написав Кравченко.

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Раніше на Олімпіаді-2020 в Токіо спалахнув скандал після того, як Христина Тімановська розкритикувала білоруське спортивне начальство, яке поставило її на естафету 4 по 400 метрів без її відома. Білоруські чиновники намагалися насильно вивезти спортсменку з Японії. Тімановській довелося просити захисту у Міжнародного олімпійського комітету.

Бігунка Христина Тімановська попросила захисту / Фото: Reuters

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