Скандальный жест на Олимпиаде: американка в страшной маске попала под расследование

Толкательница ядра Рейвен Сондерс / Фото: Reuters
Международный олимпийский комитет расследует жест американской толкательницы ядра Рейвен Сондерс на церемонии награждения.
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На вопрос, что означают скрещенные руки над головой, сама американка, добывшая "серебро", объяснила: "Это перекресток, где встречаются все угнетенные".
Позже Сондерс рассказала NBC, что это была демонстрация поддержки "ЛГБТ-сообщества, движения чернокожих людей и людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем".
"Я вижу вас, я здесь для вас, и я всегда с вами", – написала спортсменка на странице в Instagram
Отметим, что на Олимпиаде в Токио Рейвен Сондерс выступала в устрашающих масках.
Напомним, в прошлом месяце МОК изменил правила, предоставив участникам большую свободу выражения взглядов за пределами олимпийских зон. Тем не менее олимпийцы по-прежнему не могут делать политических заявлений во время соревнований или находясь на подиуме.
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