Скандального динамовца сослали в дубль – тренер объяснил причину

Наставник польской Легии Чеслав Михневич считает, что взятый в аренду украинский форвард Назарий Русин сделал много ошибок и должен работать в дубле

Неудачно складывается пребывание нападающего киевского Динамо Назария Русина в Польше. Там 22-летний парень находится в аренде в варшавской Легии и всего раз появился в основной команде на поле. Недавно футболист Динамо попал в скандал в чемпионате Польши.

Русин не хочет играть за резервную команду, и тренерский штаб дал ему время подумать над своим поведением. Об этом в комментарии сайту "Трибуна" рассказал наставник команды Чеслав Михневич:

"У нас выступает лучший форвард экстракласы. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпионате, а мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет играть за вторую команду. Это непрофессионально. Мы отправили его в дубль на две недели, чтобы он подумал: хочет он играть за Легию или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и решим, что делать дальше".

Также наставник не спешит ставить крест на украинце:

"Я ничего плохого о нем сказать не могу. Он – молодой футболист и сделал много ошибок. Это нормально. Просто он должен понимать, куда пришел и просто так никто ему ничего не даст. У нас есть еще шесть матчей в чемпионате. Будем говорить с футболистом и с Динамо, как выйти из этой ситуации. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть".

Тем временем, Динамо предложили отдать Супрягу и Русина за Довбыка.

Вспомним, как Русин забивал в составе Зари: