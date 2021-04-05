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Футболист Динамо попал в скандал в чемпионате Польши

5 апреля, 15:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Форвард Назарий Русин отказывается выступать за дубль Легии, где пребывает в аренде

В неприятной ситуации оказался футболист Назарий Русин, которого польская Легия арендовала у киевского Динамо. Еще в феврале украинский нападающий Динамо заговорил по-польски. 22-летний парень пока что не дебютировал в чемпионате Польши, лишь выйдя на замену в Кубке, но уже вступил в конфликт с клубом.

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Об этом сообщает сайт Legia.net.

Легия хотела посмотреть на Назария в деле в игре за дублирующий состав, но он наотрез отказался играть за резерв. Даже после того, как украинцу дали ночь на размышления, он не изменил решение. Свой отказ Русин мотивировал возможностью получить травму в третьем дивизионе.

Естественно, что польский клуб недоволен поведением молодого форварда и в ближайшее время его переведут из основного состава в дубль даже на тренировках. К слову, отмечают, что во время занятий с партнерами Назарий действует слишком эгоистично. Ему не раз делали замечания: мол, ты – не Андрей Шевченко. Тем не менее, Русин остался при своем мнении. Легия же не собирается возвращать игрока к тренировкам с основой, пока он не извинится.

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Ранее ошибки динамовца привели к вылету Легии из Кубка Польши.

Вспомним, как Назарий забивал за молодежную сборную Украины:

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футбол отказ Динамо Киев дубль чемпионат Польши Легия резерв Назарий Русин
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