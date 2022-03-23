Скандальная фигуристка исключена из сборной из-за лайка под постом о "спецоперации в Украине"

Анастасия Шаботова не стала осуждать российских допингистов / Фото: REUTERS

Многие наши спортсмены выразили поддержку Украине с начала вторжения России. Например Усик и Ломаченко вступили в ряды теробороны, а Шевченко помогает беженцам в Лондоне.

Но есть и те, кто игнорирует войну, к примеру, Анатолий Тимощук, который засунул свой язык поглубже и продолжает работать в питерском Зените. Зашкварилась и фигуристка Анастасия Шаботова, лайкнувшая пост Евгения Плющенко о "спецоперации в Украине".

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Шаботова постаралась оправдаться, заявив, что лайк не означает согласие с мнение автора, а также тем, что "пальцы вверх" не изменят ситуацию в стране. Правда, последствия оказались незамедлительными.

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Министерство молодежи и спорта исключило Анастасию из сборной Украины по фигурному катанию. Об этом сообщил вице-президент Украинской ассоциации фигурного катания на коньках Даниль Амирханов.

Отметим, что до 2019 года Шаботова представляла сборную России, однако позже сменила гражданство на украинское. На недавних Олимпийских Играх в Китае Анастасия безуспешно выступила в составе нашей команды.