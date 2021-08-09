Скандал в Динамо: легионер не позволил украинцу пробить пенальти

В поединке третьего тура чемпионата Украины между луганской Зарей и киевским Динамо (1:2) случился небольшой конфликт между игроками столичного клуба

Де Пена не позволил Шапаренко пробить пенальти

В середине второго тайма Динамо получило право на пенальти. В отсутствие Виктора Цыганова 11-метровый вызвался пробивать Николай Шапаренко.

Однако это право у него отобрал Карлос Де Пена. Футболисты начали спорить прямо на поле, пока их не разборонил Денис Гармаш.

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В итоге де Пена не реализовал пенальти, что едва не стоило киевлянам потерянных очков. Спустя несколько минут уже Заря заработала пенальти, но и его не удалось реализовать.

После неудачного пенальти Шапаренко что-то выкрикнул в сторону Де Пены, однако тот не отреагировал, а Миколенко жестом руки призвал одноклубников успокоиться.

Известно, что у Де Пены зимой истекает срок действия контакта с Динамо, вероятнее всего, он продолжит карьеру за океаном. В Сети уже гуляет версия, что уругваец голами, пусть и с пенальти, решил набить себе цену, чтобы выбить более "жирный" контракт в MLS.