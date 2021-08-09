Скандал у Динамо: легіонер не дозволив українцю пробити пенальті

У поєдинку третього туру чемпіонату України між луганською Зорею та київським Динамо (1: 2) стався невеликий конфлікт між гравцями столичного клубу

Де Пена не дозволив Шапаренку пробити пенальті

В середині другого тайму Динамо отримало право на пенальті. За відсутності Віктора Циганова 11-метровий зголосився пробивати Микола Шапаренко.

Однак це право у нього відібрав Карлос Де Пена. Футболісти почали сперечатися прямо на полі, поки їх не разборонив Денис Гармаш.

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В підсумку де Пена не реалізував пенальті, що ледь не коштувало киянам втрачених очок. Через кілька хвилин вже Зоря заробила пенальті, але і його не вдалося реалізувати.

Після невдалого пенальті Шапаренко щось вигукнув убік Де Пени, проте той не відреагував, а Миколенко жестом руки закликав одноклубників заспокоїтися.

Відомо, що у Де Пени взимку завершується контакт із Динамо, найімовірніше, він продовжить кар'єру за океаном. У Мережі вже гуляє версія, що уругваєць голами, нехай і з пенальті, вирішив набити собі ціну, щоб вибити більш "жирний" контракт в MLS.