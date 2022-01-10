Скандал! Тренер унизил Ярмолу, заставив сыграть одну секунду

Дэвид Мойес и Андрей Ярмоленко / Фото: YouTube
Это издевательство! Фанаты Андрея Ярмоленко в ярости.
В матче Кубка Англии против Лидса тренер Вест Хэма Дэвид Мойес выпустил украинца на замену на пятой компенсированной минуте для удержания победного счета 2:0, и спустя секунду после того, как игра возобновилась, арбитр дал финальный свисток.
Таким образом, 32-летний Ярмола провел самый короткий матч в карьере – длиной одну секунду!
Неужели он заслужил такого к себе отношения со стороны наставника Вест Хэма?
Украинские болельщики завалили соцсети гневными комментариями – некоторые считают, что Андрей сам виноват, другие допускают, что Мойес специально гноит Ярмолу, чтобы помочь сборной Шотландии.
РЕАКЦИЯ ФАНАТОВ
- Норм, под премиальные вышел
- Бежать надо Андрюхе оттуда, чем раньше – тем лучше
- Зачем бежать, имея в 32 года самую большую зарплату в клубе?
- Сам виноват – предпочел футболу деньги
- Пусть пока сидит в АПЛ. По окончанию контракта летом поедет в Турцию или к уcловному Реброву – и будет ему счастье.
- Завершит карьеру в Динамо и побьет рекорд по голам в УПЛ
- Идет психологическая война, Мойес добивается, чтобы Ярмола психанул, был оштрафован и выведен из состава, а Ярмоле все равно, до конца сезона посидит в Вест Хэме, получая свою зп, а потом уйдет свободным агентом куда захочет
- Не забывайте, Мойес – шотландец, это он специально гноит Ярмолу, чтобы тот был не в форме к матчу плей-офф Шотландия – Украина 24 марта
Напомним, что Ярмоленко занял второе место по доходам среди украинских спортсменов за 2021 год, заработав свыше 8 миллионов долларов.