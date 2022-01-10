Скандал! Тренер принизив Ярмолу, змусивши зіграти одну секунду

Дівід Моєс і Андрій Ярмоленко / Фото: YouTube

Це знущання! Фанати Андрія Ярмоленка люті.

У матчі Кубка Англії проти Лідса тренер Вест Гема Девід Моєс випустив українця на заміну на п'ятій компенсованій хвилині для утримання переможного рахунку 2:0 і за секунду після того, як гра відновилася, арбітр дав фінальний свисток.

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Отже, 32-річний Ярмола провів найкоротший матч у кар'єрі – завдовжки одну секунду!

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Невже він заслужив на таке ставлення наставника Вест Гема?

Українські вболівальники завалили соцмережі гнівними коментарями – дехто вважає, що Андрій сам винен, інші припускають, що Моєс навмисне гноїть Ярмолу, аби допомогти збірній Шотландії.

РЕАКЦІЯ ФАНАТІВ

Норм, під преміальні вийшов

Бігти треба Андрюсі звідти, чим раніше – тим краще

Навіщо бігти, маючи у 32 роки найбільшу зарплату у клубі?

Сам винен – віддав перевагу грошам над футболом

Нехай поки що сидить в АПЛ. По закінченню контракту влітку поїде до Туреччини або до умовного Реброва – і буде йому щастя.

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Триває психологічна війна, Моєс хоче, щоб Ярмола зірвався, був оштрафований і виведений зі складу, Ярмолі ж байдуже, до кінця сезону посидить у Вест Гемі, отримуючи свою зп, а потім піде вільним агентом куди захоче

Не забувайте, Моєс – шотландець, це він навмисне гноїть Ярмолу, щоб той був не у формі до матчу плей-оф Шотландія – Україна 24 березня

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Андрій Ярмоленко у футболці збірної України / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що Ярмоленко посів другий рядок за доходами серед українських спортсменів за 2021 рік, заробивши понад 8 мільйонів доларів.