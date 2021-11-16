16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
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Скандал перед матчем с Украиной: лидер боснийцев курил кальян в ночном клубе

Павел Василенко
16 ноября, 12:51
Сегодня сборной Украины обязательно нужно победить на выезде Боснию и Герцеговину, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф за попадание на ЧМ-2022

Миралем Пьянич / Фото: UEFA.com

Решающий для нашей сборной поединок в Зенице начнется во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Босния – Украина доступен на нашем сайте.

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 после того, как уступила финнам на своем поле.

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Одним из антигероев поединка стал полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, который в середине первого тайма привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в ​​штрафной, а после перерыва был заменен и освистан болельщиками.

После матча с Финляндией появилось фото, на котором один из лидеров боснийцев проводит время в ночном клубе, где курит кальян. Боснийские СМИ предполагают, что фотография была сделана в преддверии матча с финнами.

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В прямом эфире матч сборных Боснии и Герцеговины и Украины в Зенице во вторник, 16 ноября, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1".