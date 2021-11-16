16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Скандал перед матчем з Україною: лідер боснійців курив кальян у нічному клубі

Павло Василенко
16 листопада, 12:51
Сьогодні збірній України обов'язково потрібно перемогти на виїзді Боснію та Герцеговину, щоб розраховувати на вихід у плей-офф за влучення на ЧС-2022

Міралем П'янич / Фото: UEFA.com

Вирішальний для нашої збірної поєдинок у Зениці розпочнеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом. Онлайн Боснія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна Боснії та Герцеговини втратила шанси вийти у плей-офф чемпіонату світу-2022 після того, як поступилася фінам на своєму полі.

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Одним із антигероїв поєдинку став півзахисник Барселони Міралем П'янич, який у середині першого тайму привіз пенальті у свої ворота, зігравши рукою у штрафній, а після перерви був замінений та освистаний уболівальниками.

Після матчу з Фінляндією з'явилося фото, на якому один із лідерів боснійців проводить час у нічному клубі, де курить кальян. Боснійські ЗМІ припускають, що фотографію було зроблено напередодні матчу з фінами.

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У прямому ефірі матч збірних Боснії та Герцеговини та України у Зениці у вівторок, 16 листопада, покажуть канали "Україна" та "Футбол 1".