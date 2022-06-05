Сине-желтый подиум в Марокко. Украинки завоевали медали на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко успешно выступили в соревнованиях по прыжкам в высоту / Фото: Коллаж: Сегодня
В марокканском Рабате проходит четвертый этап Бриллиантовой лиги. В соревнованиям по прыжкам в высоту украинские легкоатлетки принесли в копилку сборной золотую и серебряную медали.
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Бронзовой призерке Олимпиады-2020 Ярославе Магучих покорилась высота 1,96 м и она стала чемпионкой этапа в Марокко. Ярослава хотела установить лучший результат сезона, но не справилась с высотой 2,01 м за три попытки.
Второй результат показала Ирина Геращенко. Украинка прыгнула с лучшим результатом 1,93 м, завоевав серебряную награду.
Добавим, что помимо Магучих и Геращенко в соревнованиях принимала участия Юлия Левченко, которая финишировала 7-й (1,85 м).
Бриллиантовая лига. Прыжки в высоту
- 1 – Ярослава Магучих (Украина) – 1,96 м
- 2 – Ирина Геращенко (Украина) – 1,93 м
- 3 – Никола Макдермотт (Австралия) – 1,93 м.
...
- 7 – Юлия Левченко (Украина) – 1,85 м
Напомним, для Ярославы Магучих это уже вторая победа в Бриллиантовой лиге в этом сезоне. В американском Юджине украинка триумфально выступила, взяв высоту в 2,00 м.