Сине-желтая финишная лента зафиксировала марафонский рекорд

Победитель Парижского марафона пересек сине-желтую финишную ленту / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Новая акция поддержки Украины в мире спорта. Организаторы марафонского забега в Париже украсили ключевые места дистанции сине-желтыми цветами, проявив солидарность с украинским народом, который страдает от военное агрессии России. Хотя некоторые профессионалы на спортивных аренах игнорируют подобные акции – так негативно отличились баскетболисты Црвены Звезды.

Столица Франции 3 апреля стала центром марафонского движения. Более 45 тысяч бегунов из разных стран стартовали на ежегодном марафоне в Париже, который наконец-то вернулся в привычные сроки проведения (2 года переносился из-за пандемии коронавируса).

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Победу на соревнованиях этого года завоевал эфиоп Десо Гельмис. Он первым добежал до финиша и пересек сине-желтую ленту, которая стала символом поддержки Украины. Время победителя – 2 часа 5 минут 7 секунд. Второе место у еще одного представителя Эфиопии Сейфу Туру, который проиграл всего 3 секунды соотечественнику.

На радость местной публики третьим финишировал француз Морхад Амдуни, который установил национальный рекорд в беге на марафонскую дистанцию – 2 час 5 минут 22 секунды. Интересно, что рекорд Франции держался целых 19 лет.

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Парижский марафон 2022 года / Фото: Reuters

Также стоит отметить, что более 1000 легкоатлетов выбрали форму в сине-желтых цветах, чтобы поддержать украинский народ.

Все в той же Франции свой дебют за Лион победным голом отметил лидер Шахтера Тете.