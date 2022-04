Роскошный дебют! Лидер Шахтера шедевральным голом принес победу Лиону

В воскресенье, 3 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Франции Лион на своем поле принимал Анже. Наше внимание в этом матче было приковано к новичку Лиона бразильцу Тете, которые начал игру на скамейке запасных.

За 12 минут до окончания встречи счет в матче был равным – 2:2. Как раз в это время наставник Лиона Петер Бош выпустил на поле Тете. Всего через несколько минут бразилец принес победу (3:2), отправив мяч в сетку ворот Анже.

first match in Lyon vs SCO Angers #OLSCO#OL#tetepic.twitter.com/fQFnE4G92k