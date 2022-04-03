Роскошный дебют! Лидер Шахтера шедевральным голом принес победу Лиону

В матче чемпионата Франции Лион, за который выступает бразилец Тете, обыграл Анже со счетом 3:2

Тете мог только мечтать о таком дебюте / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

В воскресенье, 3 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Франции Лион на своем поле принимал Анже. Наше внимание в этом матче было приковано к новичку Лиона бразильцу Тете, которые начал игру на скамейке запасных.

За 12 минут до окончания встречи счет в матче был равным – 2:2. Как раз в это время наставник Лиона Петер Бош выпустил на поле Тете. Всего через несколько минут бразилец принес победу (3:2), отправив мяч в сетку ворот Анже.

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О таком дебюте Тете мог только мечтать.

Чемпионат Франции, 30 тур

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Лион – Анже 3:2

Голы: Дембеле, 26, 52, Тете, 80 – Перейра Лаже, 50, Буфаль, 59

ОБЗОР МАТЧА

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Напомним, в последний день марта бразилец Тете перешел в Лион на правах аренды из донецкого Шахтера. Вингер донетчан будет выступать за "ткачей" до конца сезона.

После 30-ти сыгранных матчей Лион занимает 9-е место в турнирной таблице, отставая от топ-тройки (зона Лиги чемпионов) на восемь баллов.