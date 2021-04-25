Синдром развала Суперлиги: Манчестер Юнайтед выставлен на продажу за дикую цену

Семейство американских бизнесменов хочет получить за знаменитый английский футбольный клуб не менее четырех миллиардов фунтов стерлингов

Уле-Гунар Сульшер с владельцами МЮ Глейзерами / Фото: Reuters

Неудавшееся создание европейской Суперлиги побуждает владельцев грандов по-разному реагировать на события этой недели. Так, собственники Манчестер Юнайтед, американцы Глейзеры, приняли решение продать суперклуб. Семейство бизнесменов никогда не скрывало, что расценивает МЮ лишь как выгодную инвестицию, и теперь подобрало момент для выгодной продажи.

Об этом сообщает издание Irish Mirror.

Тем временем стало известно, что владельцы Ливерпуля отказались продать клуб за бешеную сумму.

Стартовая цена продажи "Красных дьяволов" установлена на уровне 4 миллиардов фунтов стерлингов! Напомним, Глейзеры приобрели МЮ на лондонской бирже в 2005 году за 790 миллионов фунтов. С тех пор неоднократно витали слухи о возможной продаже клуба, и вот теперь они материализовались. Забавно, что еще пару дней назад бизнесмены просили у болельщиков прощения за желание выступать в Суперлиге и обещали исправиться. И вот какой выход нашли из ситуации.

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К слову, у главы семейства Глейзеров, Малкольма, – пятеро сыновей и дочь.

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