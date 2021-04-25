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Надеялись на Суперлигу: владельцы Ливерпуля отказались продать клуб за бешеную сумму

25 апреля, 12:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Владельцы Ливерпуля получили предложение о продаже клуба, однако отказались от сумасшедшего предложения из-за потенциального участия в Суперлиге, а теперь остались без турнира и денег

"Ливерпуль"

"Ливерпуль" / Фото: Reuters

Компания Fenway Sports Group, владеющая Ливерпулем, отказалась продать клуб за сумасшедшие 3,5 миллиарда евро. Предложение из Ближнего Востока поступило еще до вступления англичан в Суперолигу, где, видимо, руководство планировало заработать больше денег.

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Тем не менее, под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и даже правительства Великобритании Ливерпуль, как и остальные английские клубы, вынужден был выйти из Суперлиги, а сам турнир прекратил свое существование.

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Сообщается, что в новых условиях владельцы мерсисайдского клуба могут задуматься о продаже клуба. Впрочем, теперь неизвестно, получат ли они такое же выгодное предложение, сообщает Mirror.

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чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

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