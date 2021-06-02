Сиди, придурок! Как пьяный олимпийский чемпион из России оказался за решеткой в США

Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как в 2003 году в состоянии алкогольного опьянения сел за руль – и что с ним после этого сделала американская полиция

Российский фигурист Алексей Ягудин / Фото: Instagram

Российский фигурист Алексей Ягудин, ставший олимпийским чемпионом Солт-Лейк-Сити-2002, рассказал подробности того, как в 2003-м его в США задержали полицейские за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и оправили за решетку.

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"Да, я нарушил закон – выпил нормально, – говорит 41-летний Ягудин. – Я обгонял машину, бабушку какую-то. Жили мы в штате Коннектикут, более-менее престарелый район, город Симсбери. Я совершил обгон и не превышал скорость. Но это был праздник, День независимости, поэтому подъехал коп"

"Я дал ему сразу права и сказал, что я пьяный. Он говорит: ОК, правила есть правила, ты должен пройти испытания. И когда я увижу, что ты выпивший, я тебя заберу. И я сдал все, кроме одного: досчитать до 15, стоя на одной ноге. И на 13-14 подставил вторую ногу"

"Ну и арестовали меня: наручники, посадили на заднее сиденье – и полицейский ушел досматривать мою машину. А я ведь помню, что в фильмах люди как-то выбираются. Я пытался выбраться и свалился, там кожаное сиденье. Он с фонариком, а это был поздний вечер – а меня нет. Я ему сказал, что я внизу. Сказал, что пытался выбраться. Он говорит мне: "Сиди, придурок"

"Привозят меня за решетку. Говорю ему, что это первый и, скорее всего, последний раз, когда я за решеткой и прошу посадить меня к нормальным людям. Он говорит: "Идиот, сиди здесь". И уходит. А я по фильмам помню, что у меня есть право на звонок и требую телефон. Он мне стационарный дает. А я понимаю, что все в мобильном. Он дал мобильный. Я позвонил знакомому, он приехал – я посидел там буквально час. В итоге отпустили меня под залог – 100-150 долларов", – рассказал Ягудин в интервью видеосервису Premier

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Тогда Ягудину удалось избежать серьезного наказания – обошлось курсом лекций о последствиях пьянства за рулем.