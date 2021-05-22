Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

В России тренер выстрелил женщине в голову. Появилось видео трагедии

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
22 мая, 14:34
Копировать ссылку
41-летний Денис Егоров разговаривал с женщинами у подъезда, а потом стал направлять пистолет в сторону собеседниц пока не выстрелил
Денис Егоров стрелял у коллегу
Денис Егоров стрелял у коллегу

Дичайший случай произошел сегодня в Москве. Во время разговора тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову.

Читайте также: "Надеюсь, вас уволят. Дура!" Баюл ответила россиянке на обвинение в наркозависимости

Стрелком казался 41-летний Денис Егоров. По имеющимся кадрам видно, что разговор Егорова и двух женщин, приехавших к нему с целью договориться о занятиях, состоялся возле подъезда. Внезапно мужчина показал девушкам пистолет, после чего стал направлять его в сторону своих собеседниц, сообщает Чемпионат.

Одной из них он приставил оружие ко лбу и выстрелил. Поскольку пистолет не был боевым, заряд не пробил кость, однако серьезно повредил лицо девушки. По словам врачей, жизни пострадавшей, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, ничто не угрожает.

В тренде

Егоров задержан и дает показания.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять