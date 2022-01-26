Швейцарский клуб нацелился на игроков Динамо и Шахтера

Сикана и Супрягу хотят видеть в Швейцарии / Фото: Коллаж: Сегодня

На карандаш швейцарцам попали чемпионы мира в составе сборной U-20 Даниил Сикан и Владислав Супряга. Ранее мы писали, что Супрягу хочет видеть Сампдория.

Интересно, что на том мундиале игроки конкурировали за место в старте, а теперь будут бороться за шанс попробовать себя в европейском чемпионате.

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По информации Telegram-канал BurBuzz, Базель уже сделал официальное предложение клубам. Речь идет об аренде с правом выкупа.

При этом, швейцарцы оценивают обеих игроков в одинаковую сумму, какую именно – не уточняется.

Интересно, что transfermarkt.com оценивает Сикана в 1,5 млн евро, а Супрягу – в 4 млн евро.

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В текущем сезоне Сикан провел 14 матчей во всех турнирах и забил два мяча, а на счету Супряги шесть матчей и ноль результативных действий.

До этого Супрягу сватали в различные клубы Серии А и даже в Румынию, но до заключения сделки по самому непродаваемому игроку Динамо дело пока так и не дошло.