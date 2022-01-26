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Швейцарський клуб націлився на гравців Динамо та Шахтаря

Олександр Трикіша
26 січня, 15:34
Швейцарський Базель накинув оком на двох українських футболістів – один грає за Шахтар, а другий – за Динамо. Але закордон поїде лише один із них

Сікана і Супрягу хочуть бачити в Швейцарії / Фото: Колаж: Сьогодні

На олівець швейцарцям потрапили чемпіони світу у складі збірної U-20 Данило Сікан та Владислав Супряга. Раніше ми писали, що Супрягу хоче бачити Сампдорія.

Цікаво, що на тому мундіалі гравці конкурували за місце у старті, а тепер боротимуться за шанс спробувати себе у європейському чемпіонаті.

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За інформацією Telegram-канал BurBuzz, Базель вже зробив офіційну пропозицію клубам Йдеться про оренду із правом викупу.

При цьому швейцарці оцінюють обох гравців у однакову суму, яку саме – не уточнюється.

Цікаво, що transfermarkt.com оцінює Сікана в 1,5 млн. євро, а Супрягу – в 4 млн. євро.

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У поточному сезоні Сікан провів 14 матчів у всіх турнірах і забив два м'ячі, а на рахунку Супряги шість матчів та нуль результативних дій.

До цього Супрягу сватали до різних клубів Серії А та навіть у Румунію, але до укладання угоди по самому непродаваному гравцю Динамо справа поки що так і не дійшло.