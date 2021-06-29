Швеция – Украина: видео голов матча Евро-2020

В Глазго сборные Украины и Швеции встречаются в матче 1/8 финала чемпионата Европы – смотрите видео голов матча плей-офф

Так Зинченко открыл счет в матче / Фото: Getty Images

Сегодня в Глазго определится последний четвертьфиналист Евро-2020. Встречают сборные Украины и Швеции. Мы ведем мультимедийную онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина. А здесь будем выкладывать видео голов, ключевых моментов встречи, а также обзоры таймов.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА – 1:1

0:1. 27' Зинченко

1:1. 43' Форсберг

27 минута. Украина открывает счет после блестящей комбинации. Ярмоленко отдал шикарный пас на угол вратарской Зинченко, который вколотил мяч в ворота.

43 минута. Сравнивают шведы. Форсбергу помог рикошет, мяч от ноги Забарного изменил траекторию и Бущан спасти уже не смог.

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Обзор первого тайма

Во втором тайме голов не было, но дважды в каркас ворот попадали шведы, один раз – украинцы. Будет дополнительное время.

Напомним, что победитель этого матча сыграет в 1/4 финала против Англии 3 июля в Риме.