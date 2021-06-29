Швеция – Украина: стартовые составы на матч Евро-2020

Украина и Швеция встретятся в матче 1/8 финала Евро-2020 в Глазго. Матч начнется в 22:00. Стали известны стартовые составы команд и фамилии игроков, оставшихся в запасе

Сборная Украины дождалась соперника по 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Главные тренеры Швеции и Украины определилась со стартовыми составами на матч 1/8 финала Евро-2020. Матч начнется в 22:00. Смотреть Швеция – Украина можно на нашем сайте.

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Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Аугустинссон, С. Ларссон, Экдаль, Форсберг, Исак, К. Ульссон, Кулусевски, Даниэльсо

Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Берг, Свенссон, Хеландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Каюсте

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Украина: Бущан, Кривцов, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Забарный, Зинченко, Караваев, Матвиенко

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Малиновский, Марлос, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Тымчик, Довбик

А ведь мы писали, что Швеция проиграет Украине из-за дьявольского проклятия. Все сборные, которым желает удачи Манчестер Юнайтед, в итоге терпят неудачу на Евро-2020. Эта же участь постигнет и команду Швеции, ведь "Красные дьяволы" уже дали напутствие своему легионеру.